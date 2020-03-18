بولندا تخطط لحزمة إجراءات بقيمة 52 مليار دولار لمواجهة أزمة كورونا

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أعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيسكي، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعتزم تنفيذ حزمة إجراءات بقيمة 212 مليار زلوتي (52 مليار دولار)، وتهدف إلى مكافحة التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تشمل الحزمة إعانات للأجور، وضمانات للقروض، وإجراءات لدعم السيولة بالنسبة للشركات، بالإضافة إلى خدمات رعاية صحية جديدة ووزيادة الانفاق الاستثماري.

وترغب بولندا في دعم أجور الموظفين في الشركات المتعثرة، بما يصل إلى 40 بالمئة من متوسط ​​الأجور. ومن المقرر منح 80 بالمئة من الحد الأدنى للأجور لذوي العمل الحر ، بالاضافة إلى مساعدة الاباء والامهات الذين يحتاجون لرعاية أطفالهم أثناء الفترة التي تشهد إغلاق المدارس.

وستتضمن الحلول الخاصة بالشركات، ضمانات ائتمان، وقروضا صغيرة، وإجراءات لدعم الإيجار والسيولة سيوفرها بنك الدولة للاغراض الخاصة (بي جي كيه)، وصندوق التنمية البولندي، إلى جانب جهات أخرى.

كما تخطط بولندا لصندوق استثماري بقيمة 30 مليار زلوتي، سيقوم بالاستثمار بصورة مستقلة عن أموال الاتحاد الأوروبي، في الطرق المحلية والرقمنة وتحديث المدارس وتحويل الطاقة وحماية البيئة.

وأوضح موراوفيسيكي أن البلاد ترغب في إحداث "حراك استثماري كلاسيكي" في وقت من المتوقع أن تنخفض فيه الاستثمارات الخاصة.

كما سيتم إنفاق 5ر7 مليار زلوتي على دعم المستشفيات وشراء المعدات الطبية.

وتجدر الاشارة إلى أن بولندا سجلت حتى الآن 241 حالة إصابة بفيروس كورونا، وخمس حالات وفاة.