استطلاع رأي: أغلب الأمريكيين لا يثقون في قدرة ترامب على مواجهة كورونا

كشفت نتائج استطلاع جديد رأي نشرت، أمس الثلاثاء، أن أغلب الأمريكيين لا يثقون في قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حماية الولايات المتحدة من تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأنهم يثقون في قدرة الوكالات والمنظمات الصحية في الحفاظ على سلامة البلاد خلال مواجهة الوباء.

وأظهر الاستطلاع التي أجرته مؤسسة (سيرفي مونكي) لاستطلاعات الرأي، لصالح موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، أن 75% من الأمريكيين المشاركين في الاستطلاع يثقون في مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، و68% يثقون في معاهد الصحة الوطنية والإدارات الصحية التابعة للدولة، و67% يثقون في مكاتب الطوارئ المحلية و66% يثقون في منظمة الصحة العالمية، فيما أبدى أقل من نصف المشاركين في الاستطلاع ثقتهم في قدرة ترامب على حماية الولايات المتحدة من تفشي الوباء حيث بلغت نسبتهم (42%)، وفقا لموقع "ذا هيل" الأمريكي.

وشهدت نتائج الاستطلاع تحيزا كبيرا من الناحية الحزبية، حيث أعرب 84% من الجمهوريين عن ثقتهم في قدرة ترامب على مواجهة الفيروس أكثر من الوكالات الصحية.

وقال ما يقرب من 80% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يتابعون التغطية الإخبارية لتفشي الفيروس عن كثب.

فيما كشف الاستطلاع أن الأشخاص غير المتابعين لمؤسسات الإعلام الكبيرة لديهم ثقة أقل في سائر وكالات ومنظمات الصحة.

وأجرى الاستطلاع في الفترة ما بين 9-10 الشهر الجاري، وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن 6524 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، فضلا عن 166 حالة وفاة.