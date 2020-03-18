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إغلاق جميع منافذ العاصمة الأردنية اعتبارا من صباح الغد

هديل هلال
نشر فى : الأربعاء 18 مارس 2020 - 7:22 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 مارس 2020 - 7:22 م

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، مساء الأربعاء، أنه سيتم غلق العاصمة عمان من جميع المنافذ اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا غدًا الخميس وحتى إشعار آخر.

ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أشارت القوات المسلحة أن القرار لا يشمل الأشخاص المصرح لهم من الجهات المعنية المعروفة للقوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، وحسب طبيعة العمل.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 8 آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 206 ألف إصابة.


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