تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لعملاء شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم

قررت شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، تأجيل كل الاستحقاقات الائتمانية لعملائها (مؤسسات / أفراد) لمدة 6 أشهر من تاريخه، مع إعفائهم من غرامات التأخير التي تترتب على ذلك.

وبحسب بيان الرقابة اليوم، جاء ذلك في إطار خطة الدولة المصرية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، وما تتطلبه الفترة الراهنة من تكاتف لكل مؤسسات الدولة وصولاً للحد من تلك التداعيات.

ويأتي ذلك وفقا للجهود المبذولة من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن وما تتخذه من إجراءات استثنائية لرفع العبء عن كاهل الجهات الخاضعة لرقابتها والمتعاملين معها بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال.