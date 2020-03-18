قال عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن لجنة الأزمات والكوارث، وضعت خطة وقائية داخل كليات الجامعة المختلفة للتصد لفيروس كورونا، مؤكداً أهمية توحيد الرسالة الإعلامية، إضافة إلى الشفافية والمصداقية وتداول المعلومات.

وأوضح نائب رئيس جامعة طنطا، أن المرحلة الأولى من خطة التصد لفيروس كورونا "فترة عدم تواجد الطلاب بالكليات"، تشمل تطهير المدرجات والقاعات الدراسية فوراً وغلقها لحين عودة الطلاب، وتطهير مكاتب أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين والحمامات والمصاعد بشكل يومي للأسطح والأرضيات والآثاث، وتوفير أعداد مناسبة من الكمامات والقفازات الطبية لأعضاء هيئة التدريس والإداريين والعمال بالكليات، وإلغاء البصمة اليدوية للعاملين لمنع انتقال العدوى وتنظيم مواعيد الحضور والانصراف لمنع التكدس، ومراعاة كثافة العاملين في الغرف والتوصية بوجود مسافة بين كل موظف وآخر، إلى جانب توفير عيادة بكل كلية بها طبيب وممرضة.

كما تشمل المرحلة الثانية "فترة تواجد الطلاب بالكليات"، مسح المدرجات والقاعات الدراسية يومياً وإخلائها من الطلاب فترة زمنية كافية بين المحاضرات لإعادة تطهيرها، وتقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة وتكرار المحاضرات لمنع التكدس، والتوصية بوجود مسافة بين كل طالب وآخر، والتهوية اللازمة للقاعات والمدرجات لتجديد الهواء باستمرار بفتح الشبابيك، وعدم استخدام القاعات المغلقة التهوية (تهوية صناعية)، وتنظيم دورات تدريبية وتوعوية للعمال على النظافة، وتنظيم حملات توعية للحد من طرق نقل العدوى، ونشر ثقافة السلام دون ملامسة عند إقامة أى فعاليات بالكليات، ومنع التكدس ووجود مسافة كافية بين الحضور.