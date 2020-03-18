طالبان تتعهد بسلامة وكالات المساعدات في مكافحة «كوفيد-19»

تعهدت حركة طالبان اليوم الأربعاء، بممر آمن لعاملي الرعاية الصحية الذين يأتون إلى أفغانستان للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتدعو الحركة المتمردة وكالات الإغاثة والصحة الدولية إلى تقديم الدواء والمساعدة وغيرها من المعدات المطلوبة للمناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وتقول طالبان إن الفيروس هو بلاء من الله جراء آثام البشر. وطلبت من الشعب الصلاة وتلاوة القرآن والتصدق بالمال واتباع كل الاحتياطات التي تحدثت عنها وكالات الصحة.

في عام 2019، فرضت طالبان حظرا على اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، بزعم أن المنظمتين تجريان أنشطة "مريبة". وألغت الحركة فيما بعد الحظر.

ودعا مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص إلى أفغانستان، رولاند كوبيا، أمس الثلاثاء إلى وقف كامل لإطلاق النار في ضوء التهديد المتزايد للفيروس.

وقال كوبيا في رسالة واضحة إلى طالبان: "للجميع الحق في تلقي المساعدة ضد فيروس كورونا. وللحصول على أفضل مساعدة يجب أن تكون الإجراءات الأولية: وقف كامل لإطلاق النار ووقف فرض ضرائب على المساعدات الإنسانية وضمان دخول كامل وأمن وتنسيق وتعاون مع الحكومة".

وفي معرض الترحيب بالبيان، دعا وحيد عمر وهو أحد المساعدين البارزين للرئيس أشرف غني، المسلحين إلى وقف الهجمات والسماح للعاملين في القطاع الصحي بالوصول إلى المناطق الأولى بالرعاية.

وقال عمر في تغريدة اليوم الأربعاء: "هناك تقارير بأن طالبان تسبب مشاكل لأجهزة الصحة في بعض مناطق أفغانستان.. يجب إيقافها على الفور".

وأكدت البلاد 22 حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) وكلها في قادمة من إيران المجاورة. ويعبر الآلاف من الأفغان الحدود بين الدولتين يوميا ما يجعلها منطقة القلق الرئيسية في أزمة الصحة.