اجتماع عاجل بجنوب سيناء لبحث آلية تنفيذ قرارات مجابهة فيروس كورونا

• ووقف استقبال السياحة الداخلية ومنع الشيشة بالمقاهي

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا عاجلًا، بحضور اللواء محمد خريصه مدير أمن جنوب سيناء، ومديري شرطة السياحة والأمن العام، وجميع القيادات الأمنية، ومديري مطار شرم الشيخ الدولي، وميناء شرم الشيخ البحري، ومكاتب تنشيط السياحة، والصحة، والأوقاف، وممثلي كاتدرائية السمائين ودير سانت كاترين، ومديري غرف الفنادق وشركات السياحة؛ لمناقشة وبحث آلية تنفيذ قرارات مجابهة فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وطالب محافظ جنوب سيناء، جميع الجهات دون استثناء، باتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية؛ لضمان سلامة أرواح المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد على ضرورة وضع آليات للتعامل مع العمالة بالمنشآت السياحية للحفاظ عليهم، ومتابعتهم باستمرار، بالإضافة إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطهير كل المنشآت السياحية وغير السياحية والتي تتمثل في المزارات، والبازارات، والمطارات، ودور العبادة، والمرافق الحكومية وغير الحكومية بالمحافظة، وعدم استقبال رحلات سياحة داخلية، إلى جانب وقف تقديم الشيشة بجميع المقاهي والأماكن العامة.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه سيصدر، اليوم الأربعاء، قرارا هاما يحدد الأسلوب والتعليمات اللازمة، ومهام كل جهة لمجابهة هذا الفيروس.