البابا تواضروس يلقي عظته في «المرقسية» دون حضور

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية اليوم، عظته لأول مرة من دون حضور أحد داخل المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال البابا، إن الصورة الخارجية لاتفيد الانسان، لابد من قلب طاهر وضمير صالح وايمان صادق من القلب، و الإيمان الصادق هو محصور بين القلب الطاهر و الضمير الصالح و إلا تصير حياة الإنسان مجرد كلام.

وأضاف، الرياء هو آفة الحياة الروحية ونسميه بالعمل الخارجي وهو الإنسان الذي يتصنع التقوي وتكون خارجية عن طريق ممارسات شكلية و الرياء أي الانسان يعيش حياتين.

وأشار، إلى أن التدين الشكلي يخدع الناس، لأن الإنسان قد تذكر شفتاه اسم الله وقلبه بعيد.