الإمارات تعلق إصدار جميع أنواع تصاريح العمل

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يُستثنى من القرار تصاريح الانتقال الداخلي وتصاريح العمالة الخاصة باكسبو ٢٠٢٠

قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية تعليق إصدار جميع أنواع تصاريح العمل بما فيها فئة العمالة المساعدة ابتداءً من الخميس الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٠ وحتى إشعار آخر.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء اليوم الأربعاء، يُستثنى من القرار تصاريح الانتقال الداخلي وتصاريح العمالة الخاصة باكسبو ٢٠٢٠.

ويأتي قرار الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية في تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الإمارات؛ لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19» ومنع انتشاره.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 8 آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 206 ألف إصابة.