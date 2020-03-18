رئيس الوزراء اليوناني: نحن في حالة حرب مع عدو غير مرئي

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الثلاثاء، تخصيص مبلغ نحو ملياري يورو؛ لدعم الشركات بعد تفشي فيروس (كورونا).



وقال ميتسوتاكيس- في خطاب رسمي نقلته صحيفة (كاثمريني)" اليونانية- إنه يتم فرض المزيد من القيود على البلاد لمنع تفشي المرض، مضيفا "نحن في حالة حرب مع عدو غير مرئي لكنه لا يُقهر".



وأكد ميتسوتاكيس مجددا ضرورة بقاء الأفراد في منازلهم مع اتخاذ تدابير لدعم الشركات وحثها على عدم فصل العمال.



وأبلغت اليونان حتى الآن عن 387 حالة إصابة مؤكدة بمرض (كوفيد-19)، من بينهم 5 وفيات، كما أمرت بإغلاق المحلات باستثناء الصيدليات ومحلات السوبر ماركت ومحطات الوقود اعتبارًا من يوم غد الأربعاء.



ومن المقرر أيضا أن تغلق اليونان غدا حدودها للجميع باستثناء اليونانيين والمقيمين في الاتحاد الأوروبي إذا لم يكن لديهم تصريح خاص.