يلقي اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية أول عظة أسبوعية له دون حضور مصلين، وذلك في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مع إذاعتها مباشرة على القنوات القبطية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء «كورونا».

في وقت سابق، قرر الفاتيكان إقامة صلوات عيد القيامة المجيد "الفصح" بلا مصلين، في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان بإيطاليا، مع نقل قداسات البابا عبر البث المباشر على مواقع الفاتيكان الإعلامية.



كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر قد قررت تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة، لمدة أسبوعين،



وعلقت الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية في فرنسا - "إيبارشية باريس وشمال فرنسا" - وفي اليونان وقطر القداسات حتى إشعار آخر.



كما قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الولايات المتحدة الأمريكية، إقامة القداسات بلا مصلين في كنائس ولاية نيوجيرسي وإيبارشية نيويورك،



وقررت رابطة الكنائس المسيحية في الكويت إيقاف كافة الأنشطة والخدمات التي لها طابع التجمع الكبير، وأهابت بنشر التوعية، مع ترك الصلوات لكل كنيسة حسب ظرفها، حسب بيان نشرته كاتدرائية مارمرقس بالكويت.



وقررت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، تعليق الأنشطة والاجتماعات الأسبوعية والنهضات الفصحية، والمؤتمرات، والافتقاد بالمنازل والرحلات والحضانات ومراكز التأهيل، والقاعات، مع تقليل عدد المقاعد الجماعية، ومنع تقبيل يد الكاهن أو الصليب، وتعقيم الكنائس بعد كل قداس وتوفير مطهرات على أبواب الكنيسة.



وأوصى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية: الكنائس بمختلف المذاهب الإنجيلية، بالالتزام بتعليمات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية، والتي تساهم في حماية المواطنين وعدم انتشار المرض، مؤكدًا «أن هذا دورنا جميعًا».



وأعلن رئيس الطائفة عن «تأجيل أي لقاءات أو رحلات أو حفلات ذات تجمعات كثيفة العدد حتى انتهاء أي تداعيات محتملة للفيروس، مع بقاء الخدمة الأسبوعية للكنيسة، وذلك للمساهمة في دعم سلامة المجتمع المصري».