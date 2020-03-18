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سفينة تقل 5 حالات مصابة بكورونا ترسو في كوبا

مكسيكو سيتي - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 18 مارس 2020 - 9:54 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 مارس 2020 - 9:54 م

رست سفينة سياحية تقل خمس حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).على الأقل في ميناء كوبي اليوم الأربعاء بعد أن تم إبعادهم من بربادوس وجزر البهاما الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تتم إعادة عدة مئات من الركاب معظمهم بريطانيون على متن أربع رحلات طيران.

وكتبت شركة "فريد أولسن كروزوس" البريطانية التي تملك السفينة، عبر موقع تويتر: "يمكننا أن نؤكد أن جميع الطائرات الأربع هبطت في كوبا، والسفينة السياحية (إم إس بريمار) موجودة الآن إلى جانب ميناء ماريل".

ولم تمنح السلطات الكوبية بعد موافقتها على نزول الركاب.

وذكرت أن: "الضيوف الذين أظهر التشخيص إصابتهم بفيروس كورونا، أو الذين ظهرت عليهم أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، سيسافرون على متن رحلة منفصلة مع مرافقيهم"، وأضافت أن جميع الركاب سيكونون مطالبين بعزل أنفسهم بمنازلهم لدى عودتهم".

وكانت باربادوس وجزر الباهاما التي تحمل السفينة علمها أبعدت السفينة (إم إس بريمار) التي تقل 682 راكبا عن موانئها الأسبوع الماضي.


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