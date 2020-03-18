السعودية تعلن عن تسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل ٦٧ حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، موضحة أن 45 حالة منها قادمة من السفر قبل يومين وتم عزلها مباشرة من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي.

وأشارت إلى أن الحالات توزعت في المناطق والمحافظات التالية:

- الرياض (١٩)

- المنطقة الشرقية (٢٣)

- جدة (١٣)

- مكة المكرمة (١١)

- عسير (١)

ولفتت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس «كورونا» الجديد في المملكة ٢٣٨ حالة، تعافى منها ست حالات، وتخضع البقية جميعها للرعاية الصحية وفقًا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي.