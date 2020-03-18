 «الأوراق المالية» الإماراتية تعدل مقدار انخفاض سعر السهم إلى 5% كحد أقصى - بوابة الشروق
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«الأوراق المالية» الإماراتية تعدل مقدار انخفاض سعر السهم إلى 5% كحد أقصى

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:06 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:06 م

أصدر المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية قرارا بشأن تعديل مقدار تحرك سعر السهم انخفاضا.

وبمقتضى القرار يكون مقدار التحرك في سعر السهم بنسبة 5% من سعر الإقفال السابق كحد أقصى انخفاضا في يوم التداول الواحد(مقابل 10% سابقا)، ويجوز للسوق رفع النسبة إلى 7% لعدد محدود من أسهم الشركات يتم اختيارها وفقا لمعايير يحددها السوق وتوافق عليها الهيئة.

ويطبق القرار اعتبارا من جلسة تداول اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر من الهيئة.

يأتي هذا في ظل التراجعات القوية التي تشهدها البورصات العالمية وسط تزايد المخاوف من استمرار تفشي فيروس كورونا.

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