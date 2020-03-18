دول جزر المحيط الهادئ تطبق إجراءات شاملة جديدة لمكافحة فيروس كورونا



فرضت دول جزر المحيط الهادئ قيودا وإجراءات شاملة جديدة، في محاولة منها لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، قبل أن يؤثر الوباء على المنطقة بأكملها.

وحتى الآن، لم تكن هناك حالات إصابة مؤكدة بالفيروس في دول جزر المحيط الهادئ، باستثناء ثلاث حالات تم تسجيلها في بولينيزيا، وهي مجموعة جزر فرنسية عبر البحار.

من ناحية أخرى، أعلنت ناورو، وهي أقل دولة في العالم من حيث عدد السكان بعد الفاتيكان، حالة الطوارئ الوطنية.

كما علقت حكومة ناورو جميع الرحلات الجوية، باستثناء رحلة طيران واحدة كل أسبوعين إلى بريسبان في أستراليا، مع توجيه جميع القادمين على متن هذه الرحلة لقضاء 14 يوما في محل إقامة انتقالي، قبل أن يتم السماح لهم بالعودة للاندماج مع أفراد المجتمع.

وقالت الحكومة في بيان لها مساء أمس الثلاثاء، إن "ناورو بشكل خاص، أكثر عرضة لخطر فيروس كورونا، حيث يشير التأثير العالمي إلى أنه في حال وصول هذا الفيروس إلى ناورو فمن الممكن أن تكون النتائج مدمرة".

وفي الوقت نفسه، أغلقت فيجي أيضا حدودها أمام جميع المسافرين القادمين من إسبانيا بسبب تفشي وباء كورونا، وذلك إلى جانب الحظر الذي تفرضه بالفعل على المسافرين القادمين من الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء فرانك باينيماراما في خطاب موجه إلى الأمة مساء أمس، إن البلاد قد ألغت جميع الفعاليات الدولية، كما تم منع الأجانب في فيجي من المشاركة في الفعاليات المحلية.

وقال إن جميع الوزراء والمسؤولين في الحكومة ممنوعون أيضا من السفر إلى الخارج، وطلب من باقي المواطنين أيضا عدم السفر إلى الخارج. كما أعلن منع رسو السفن السياحية في موانئ البلاد.

أما فانواتو، التي من المقرر أن تجري انتخاباتها العامة غدا الخميس، فقد أعلنت مد فترة الحظر المفروض على زيارات السفن السياحية إلى 60 يوما، بالاضافة إلى خفض عدد الرحلات الدولية القادمة إلى البلاد.

ومن جانبه، أعلن رئيس وزراء فانواتو، تشارلوت سالواي، في خطاب وجهه للأمة مساء أمس الثلاثاء، تعليق سفر العمال الموسميين إلى أستراليا ونيوزيلندا، بصورة مؤقتة.

كما أعلن رئيس كاليدونيا الجديدة، تيري سانتا، مساء أمس الثلاثاء، أنه من المقرر أن يتم تعليق جميع الرحلات الجوية إلى الإقليم الفرنسي ، مع الحفاظ على "حد أدنى من الربط بالبر الرئيسي"، وذلك في الغالب للأغراض الصحية .

وفي الوقت نفسه، حظرت جزر مارشال جميع الرحلات الدولية القادمة لمدة أسبوعين، كما أغلقت ولايات ميكرونيزيا المتحدة المدارس في أنحاء البلاد.

من ناحية أخرى، أوقفت بابوا غينيا الجديدة جميع الرحلات الجوية القادمة من هونج كونج والفلبين واليابان وسيدني في أستراليا ونادي في فيجي، وسمحت بـ "دخول محدود" من بريسبان وكيرنز وسنغافورة.

كما فرضت الدولة الحجر الصحي لمدة 14 يوما على القادمين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى بريطانيا والصين والولايات المتحدة.

أما في تونجا، فقد أعلنت وزارة الصحة أمس وجوب بقاء المسافرين القادمين من الدول التي انتشرت عدوى الفيروس فيها ، أو المسافرين الذين مروا أثناء سفرهم بتلك الدول، في حجر صحي ذاتي مدته 14 يوما، وذلك بالنسبة للدول التي سجل بها أقل من 60 حالة إصابة ، وذلك قبل دخول الدولة الواقعة في المحيط الهادئ.

ولا تسري تلك الشروط على مواطني تونجا أو المقيمين هناك بصورة دائمة وأفراد أسرهم من ذوي القرابة المباشرة.

ويشار إلى أن أغلب دول جزر المحيط الهادئ قد حظرت بالفعل السفن السياحية واليخوت من الرسو في موانئها.