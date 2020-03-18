 «ريان اير» تلغي جميع رحلاتها تقريبا اعتبارا من الثلاثاء المقبل - بوابة الشروق
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«ريان اير» تلغي جميع رحلاتها تقريبا اعتبارا من الثلاثاء المقبل

علم أيرلندا
علم أيرلندا
(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 18 مارس 2020 - 6:50 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 مارس 2020 - 6:50 م

أعلنت شركة "ريان اير" الايرلندية للطيران منخفض التكاليف اليوم الأربعاء اعتزامها إلغاء جميع رحلاتها تقريبا اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل في إطار جهود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الشركة أنه من المنتظر إلغاء 80% من رحلاتها بداية من الليلة (ليلة الأربعاء-الخميس)، مشيرة إلى أنها اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل ستسير عددا قليلا فقط من أسطولها للحفاظ على "الرحلات الأساسية" ولاسيما بين ايرلندا وبريطانيا.

وأضافت الشركة في بيانها أنها ربما تشارك في عملية إعادة مواطني الاتحاد الأوروبي إلى بلادهم، وقالت إنها تجري اتصالات في هذا الشأن مع وزارات خارجية جميع دول التكتل.

وناشدت الشركة عملاءها عدم الاتصال وقالت إن العملاء المتضررين من إلغاء الرحلات سيتم إخطارهم عبر البريد الإلكتروني بالخيارات المتاحة.


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