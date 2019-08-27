إغلاق جزئي بكوبري النيل ببنى سويف من الغرب للشرق لمدة 3 أيام

أعلنت محافظة بني سويف، أنه سيتم بداية من اليوم ولمدة 3 أيام، غلق الاتجاه القادم من الغرب إلى الشرق بكوبري النيل العلوي بمنزل الكوبري من الناحية الشرقية، مع وجود تحويلة مرورية للاتجاه الأخر بذلك الجزء، لاستكمال أعمال الفواصل في الجزء الذي تم إصلاحه في البلاطة الشرقية من الكوبري.

وتم إجراء إصلاح جذري للبلاطة، حتى لا يتكرر الهبوط المفاجئ، الذي كان يتكرر باستمرار، قبل ذلك، وفي أثناء الأعمال تم تنفيذ حلول مرورية حتى لا يتوقف السير على الكوبري، ونظرا لأن الحركة المرورية على الكوبري حيوية جدا وتيسيرا على المواطنين، تم فتح الكوبري بعد إجراء الإصلاحات للبلاطة ورصف الطبقة السطحية النهائية، وقبل أن يتم استكمال أعمال الفواصل، حيث إنه يلزم فنيا أن يتم رصف الطبقة السطحية وبعدها يتم استكمال أعمال الفواصل.

وأوضح المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق، أنه من الناحية الإنشائية يتم رصف الطبقة السطحية النهائية، ليكون منسوب الفاصل الإنشائي، هو منسوب الطبقة السطحية ولسهولة حركة المعدات الثقيلة اللازمة لأعمال الفواصل الإنشائية، حيث إن تلك الفواصل موجودة بالفعل، وسيتم استكمال الأعمال بها للتناسب مع الوضع الجديد والرصف الجديد والإصلاحات الجذرية الجديدة التي تمت بالمنطقة.

فيما شدد محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على تسريع وتيرة العمل وإنهاء الأعمال قبل الموعد المحدد، واتخاذ ما يلزم لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة، مع ضرورة إبلاغ غرفة الأزمات بالمحافظة بكل المستجدات أولا بأول لسرعة توفير الحلول والبدائل.