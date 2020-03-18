محافظ جنوب سيناء يصدر تعليمات بتشكيل لجنة بكل مدينة لضبط الأسواق

أصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تعليمات بتشكيل لجنة بكل مدينة يترأسها رئيس المدينة، وتضم أعضاء من الصحة والتموين، ومباحث التموين وشرطة المرافق، لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية، والتموينية، والمستلزمات الطبية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة.

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة، لمواجهة فيروس كورونا؛ للحفاظ على صحة المواطنين، وحماية المستهلك من جشع واستغلال التجار.

وشدد محافظ جنوب سيناء، على رؤساء المدن بالمرور على المقاهي والكافيتريات، لمتابعة مدى تطبيق قرار منع تداول الشيشة، وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، والسناتر التعليمية، ومقاهي الإنترنت والبلاي ستيشن، وإلغاء أسواق اليوم الواحد، للحد من التجمعات، والتأكد من أعمال التطهير والتعقيم المستمر للمنشآت الحكومية والسياحية.

كما قرر إغلاق مراكز "الجم"، والمسارح، وقصور الثقافة، وإلغاء التوقيع بالبصمة في المصالح الحكومية، واستبدالها بالتوقيع في الدفتر، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات، والوحدات الصحية، وجاهزية جميع العاملين بهم، لمواجهة أي حالات مصابة بفيروس كورونا، ومتابعة النظافة الدائمة داخل المستشفيات، طبقًا لتعليمات وزارة الصحة.

وكلف المحافظ مديرية الصحة، بشن حملات يومية على المخابز، ومحطات المياه، والمطاعم، والكافتريات، والمحلات التجارية، وأماكن تداول وبيع السلع الغذائية، والكشف على العاملين بهم للتأكد من سلامتهم، وخلوهم من الأمراض، وتوجيههم بارتداء الكمامات، واتباع الإجراءات الوقائية.

كما وجه بتطهير جميع المساجد والكنائس، قبل وبعد كل صلاة، ووضع ملصقات وإرشادات توعية داخل وخارج المساجد، بالتنسيق مع مديرية الصحة، وتطهير دورات المياه عقب كل صلاة، وإغلاق المساجد عقب كل صلاة.

وشدد على وكيل وزارة التموين بمتابعة الأسواق باستمرار، والتأكد من توافر السلع الغذائية، وضبط الأسعار، وذلك بالتعاون مع مباحث التموين.