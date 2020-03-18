قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن الهيئة تقوم بكافة عمليات التعقيم والتطهير الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هناك حوالي مليون و200ألف مواطن يترددون على محطات السكك الحديد يوميًا.

وأضاف في تصريحات لغرفة أخبار المذاعة عبر فضائية « «dmc ، اليوم الأربعاء، أن هناك تنسيق مع وزارة الصحة والهيئات العامة في النقل، لإعطاء محطات السكك الحديد الأولوية في التعقيم نظرًا لكثرة المترددين عليها.

وأشار إلى أنه يتم نشر الوعي عن طريق توزيع منشورات وزارة الصحة، بالإضافة إلى الإذاعة الداخلية في المحطات، التي تبث من خلالها المعلومات والنصائح حول فيروس كورونا.

وتابع أنه يتم عمليات التطهير لجميع المقاعد ومنافذ التذاكر بشكل يومي، وبعد كل رحلة حرصًا على سلامة المواطنين والمستخدمين للقطارات.

وأعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 196 حالة، من بينها ستة حالات وفاة، ومن جانبها وجهت وزيرة الصحة هالة زايد باتخاذ إجراءات وقائية مشددة في محافظات الدقهلية، ودمياط والمنيا.