بوتين: نأمل في إنتاج العلماء الروس عقارا مضادا لفيروس كورونا بشكل سريع

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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في توصل العلماء الروس إلى عقار مضاد لفيروس كورونا بشكل عاجل.

وقال بوتين: "سنعزز جهود مكافحة فيروس كورونا، ووزارة الصحة تسيطر على الوضع".

ودعا الرئيس الروسي مواطنيه إلى عدم تصديق الشائعات والأخبار المفبركة حول أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في روسيا.

وأضاف: "الحكومة لا تخفي ولا تنوي إخفاء المعلومات الحقيقية حول أعداد المصابين".

وشدد بوتين على أن روسيا ستبذل كافة الجهود لمكافحة فيروس كورونا، كون "مواطنينا يسافرون إلى كل مكان"، مؤكدا أن حكومة بلاده ستعمل على مساعدة الروس العالقين في الخارج للعودة إلى بلادهم.