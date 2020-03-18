أوبر تلغي الرحلات المشتركة في أمريكا وكندا للحد من انتشار كورونا

أعلنت شركة أوبر، أمس الثلاثاء، أنها علقت فئة الرحلات المشتركة "أوبر بول" في أمريكا وكندا حالياً، وأنها تدرس تطبيق هذا القرار على الدول الآخرى في تدابير وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

والرحلات المشتركة هي عبارة عن اجتماع 3 ركاب معاً في سيارة واحدة يتوجهون لنفس المكان، وقالت الشركة في بيان لها إن "هدفنا هو المساعدة في منع الانتشار الواسع للفيروس في المدن التي نعمل بها من خلال تعليق تلك الخدمة"، وفقاً لموقع (tech crunch).

وفي الوقت نفسه، ستظل رحلات أوبر العادية عند الطلب للحجوزات الفردية، بالإضافة إلى استمرار خدمات توصيل (Uber Eats).

كما قامت أوبر بتأسيس رسالة جديدة ثابتة داخل التطبيق تنصح المستخدمين "بالسفر فقط عند الضرورة" و "توخي الحذر من أجل سلامتك وسلامة مجتمعنا".

كما أعلنت أيضاً أن خدمة Uber Eats سوف تلغي رسوم التوصيل للمطاعم المحلية في الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى السماح بترك طلبات الطعام عند عتبة باب التسليم.

كما تلتزم بتقديم أكثر من 300 ألف وجبة للعاملين في الرعاية الصحية والمستجيبين الأوائل الذين يعملون على الخط الأمامي لمواجهة الوباء.

بالإضافة إلى هذه الإجراءات، تقدم Uber أيضًا مساعدة مالية لسائقيها المصابين بفيروس كورونا الجديد، وتم وضعهم في الحجر الصحي من قبل هيئة الصحة العامة، مع نظام دفع يعتمد على متوسط ربح السائق خلال الستة أشهر الماضية.

كما أعلنت شركة Lyft في وقت لاحق يوم الثلاثاء أنها "ستوقف جميع خيارات الرحلة المشتركة" مؤقتًا في جميع الأسواق التى تعمل بها لنفس السبب، ولافت هي شركة نقل مثل اوبر وتعمل في أمريكا الشمالية.