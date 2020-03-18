رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن قرارات وقائية جديدة لمواجهة «كورونا»

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء اليوم الأربعاء، مجموعة من القرارات الوقائية الجديدة، التزامًا بحالة الطوارئ السارية في دولة فلسطين؛ لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، تمثلت الإجراءات الجديدة في:

- منع التنقل داخل مدن بيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور، من مساء اليوم الساعة العاشرة، والتزام الأهل بالبقاء في بيوتهم من أجل حصر الحالات المصابة وعدم انتشارها، باستثناء الكوادر الطبية والمساندة، كما يُمنع الدخول والخروج من وإلى محافظة بيت لحم.

- عدم خروج كل من هو قيد الحجر المنزلي من بيته؛ لأن ذلك يعرض أرواح الناس للخطر الكبير، ومن يخالف ذلك يضع نفسه تحت طائلة القانون.

- تقليل الحركة بين جميع محافظات الوطن، ولذا:

*يطلب من كل وزارة ودائرة رسمية تخفيض حضور موظفيها في مقراتها الرئيسية، وعدم التنقل بين المحافظات إلا للحالات التي يستثنيها الوزير، وتترك لكل مؤسسة رسمية وخاصة آلية تخفيض كادرها البشري.

* تُمنع حركة الباصات بين المحافظات لمنع الاحتكاك والحد من التنقل.

- يطلب من البلدات والقرى والمخيمات عدم الوصول لمراكز المدن الرئيسية إلا للضرورة القصوى، وبما تراه لجان الطوارئ.

- يطلب من عمال المستوطنات عدم الذهاب لأماكن عملهم.

- إعطاء فسحة من الوقت للعمال في إسرائيل لترتيب أمورهم في المبيت بأماكن عملهم، وابتداءً من صباح يوم الأحد الموافق 22 آذار 2020، سوف يمنع دخول أو خروج أيٍ من العمال إلا بعد شهر من تاريخه.

- تعمل البنوك تحت ظروف حالة الطوارئ، مع تقليص ساعات عملها في جميع المحافظات.

- يُكلف المحافظون والأجهزة الأمنية بتنفيذ هذه التعليمات كل حسب موقعه ومكانه.