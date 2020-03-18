التضامن: 10 ملايين جنيه لتمكين المرأة في البحر الأحمر وحلايب وشلاتين

شهدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين أحد البنوك المصرية ومنظمة العمل الدولية (ILO)، وإحدي الجمعيات الأهلية، تهدف لإطلاق المرحلة الجديدة من مبادرة "يدويات البحر الأحمر".

وقالت القباج، إن البروتوكول يأتي في إطار التعاون المستمر منذ سنوات بين وزارة التضامن ومنظمة العمل الدولية، مشيرة إلى أن سعي الوزارة إلى التوسع في هذه الشراكات لدعم الأسر المنتجة وكل الصناعات الحرفية والبيئية التي بدأتها الوزارة منذ سنوات.

وأضافت القباج، أن البروتوكول يستهدف منطقة البحر الأحمر وحلايب وشلاتين؛ حيث تمثل هذه المناطق أهمية اقتصادية وسياحية واجتماعية، لافتة إلى أن المشروع يستهدف 380 سيدة عن طريق تطوير قدراتهم ومهاراتهم ثم العمل على توظيف السيدات في مشروعات متناهية الصغرة بإجمالي نحو 10 ملايين جنيه.

وأكدت أن حلايب وشلاتين تحصل على الجزء الأكبر من الدعم مع تطلعها بإنتاج مشروعات مستوحاة من البيئة وتستجيب لاحتياجات السوق المحلي وتغذي الفنادق والأماكن السياحية، بما يؤدي إلى التمكين الاقتصادي للشباب والنساء وذوي الإعاقة والأسر الفقيرة.

ومن جانبه، قال إريك أوشلان، مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن منظمة العمل الدولية أطلقت مبادرة "يدويات البحر الأحمر" في عام 2013، في إطار مبادرة "وظائف لائقة لشباب مصر"، والذي تم تمويله من سفارة كندا بمصر لتطوير سلسلة القيمة المضافة للحرف اليدوية وخلق فرص عمل جديدة في محافظة البحر الأحمر.

وأضاف أن المنظمة العمل الدولية اختارت أحد البنوك المصرية للإشراف على المبادرة، لتستفيد من نجاحات مبادرتها الرائدة "إبداع من مصر"، خاصة أن مبادرة "وظائف لائقة لشباب مصر" سيتم الانتهاء منها تدريجياً بحلول شهر مارس 2020.