تلقي أوامر الشراء والبيع بالبورصة بالبريد الإلكتروني ورسائل المحمول للحد من انتشار كورونا

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن قرار الهيئة بجواز تلقي شركات السمسرة في الأوراق المالية بالبورصة لأوامر العملاء بالشراء والبيع للأسهم من خلال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول.

وقال عمران- في بيان الهيئة اليوم الأربعاء- تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، إن ذلك يأتي تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية للحد من الأثار الاقتصادية المترتبة على مواجهة الفيروس المستجد (كورونا) ونظراً للظروف التي تمر بها الأسواق والحاجة نحو التيسير على المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضح أنه يشترط أن يكون منصوص على تلك الوسيلة بالعقد الموقع من العميل عند فتح الحساب، وكذا إقرار العميل بمسئوليته عن كافة الأوامر الصادرة من البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المذكور بالعقد.

وأضاف رئيس الهيئة أن على الشركة توفير الوسائل واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سرعة تلقي أوامر العملاء مع إخطارهم بتلقيها وتسجيلها وتنفيذها طبقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن، ودون الإخلال بالمتطلبات القانونية الواردة بقانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية أو قواعد العضوية بالبورصة.