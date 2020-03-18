فاروق الباز عن الكندي صاحب دراسة «إصابات كورونا في مصر»: لما تبقى أستاذ في الجامعة وبتكدب تبقى مصيبة

قال الدكتور فاروق الباز، العالم الأسبق بوكالة ناسا، إن السفيرة نبيلة مكرم هي من أبلغته بخبر تداول دراسة كندية تفيد بوجود آلاف من الإصابات بفيروس كورونا في مصر.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة مساء»، المذاع عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء أمس الثلاثاء، أنه نصح نبيلة مكرم بالرد والحديث عن الشائعة، معللًا ذلك بأنها خطر على سمعة مصر، متابعًا: «الدراسات اللي زي دي لازم تكون مبنية على علم ومعرفة».

وأشار إلى أنه بمشاركة 80 عالم طالبوا بمحاسبة الباحث الكندي، مستطردًا: «لما تبقى أستاذ في الجامعة وبتكدب علنا تبقى مصيبة».

ونصح بحظر التجمعات، والابتعاد عن القبلات والأحضان، والتقليل من الحركة، مشددًا على ضرورة الالتزام بتعليمات المتخصصين، للحد من خطر الفيروس المستجد.

وتابع أن العالم في انتظار أمصال الباحثين بخصوص كورونا، مضيفًا أنهم صرحوا بأنه سيتم الانتهاء منها بعد أسبوعين، وأن الأبحاث «تعمل بشكل جيد جدًا».

وأفادت دراسة كندية بوجود عدد 19 ألف إصابة بكورونا في مصر وسط مطالبات باتخاذ إجراءات صارمة قبيل المسئولين عن تلك الشائعات.