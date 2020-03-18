القصة الحقيقية للحاجة «عايدة» ضحية الأمطار في الشرقية

قال إيهاب جودة، رئيس مجلس إدارة جمعية دار "بسمة" للايواء بمحافظة الشرقية، إن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت برنامج الأطفال والكبار بلا مأوى والوحدة المتنقلة للتدخل السريع، بسرعة التدخل لمعرفة سبب انتشار صورة لمُسنة تدعى "عايدة أحمد علي" 80 عامًا، والتي تُقيم بقرية "الحبش" بمركز الإبراهيمية، وهى جالسة على الأرض بمنزل من الطوب اللبن وتحيط بها مياه الأمطار من كل الجوانب.

وأضاف جودة، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أنه تم التوجه فور تعليمات الوزيرة إلى منزل السيدة، والتي تبين أنها تُقيم بمنزل شقيقها ونجلها بصفة مستمرة، لكنها تشعر دائما بالحنين للماضي والبيت الفلاحي الذي عاشت فيه، مشيرًا إلى أنها من وقتٍ لآخر تذهب إلى بيتها القديم وتجلس فيه بعض الأوقات، فيما رفض نجل شقيقها أن تُقيم في دار الإيواء وتعهد على نفسه برعايتها والحفاظ عليها بعدما حدثت لها الواقعة الشهيرة داخل منزلها القديم.

من جانبه، أكد مصدر بمديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن السيدة لديها ابن وحيد فقط سافر منذ 25 عامًا إلى دولة ليبيا، ومن وقتها لا تعلم عنه شيئًا، لكنها تتقاضى معاش شهري عن زوجها المتوفي، الذي كان يعمل موظفًا بأحد القطاعات الحكومية، ويبلغ المعاش 2900 جنيه، فضلًا عن أنها من أسرة ميسورة الحال.

وأوضح المصدر، والذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن الوزيرة نيفين القباج كانت وجهت بعمل معاش شهري وتجديد منزل السيدة، لكن تبين أن لديها معاش بالفعل ولا يجوز عمل معاش آخر، إلا أنه سيتم تجديد المنزل لكي تعيش فيه حياة كريمة.