قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن منذ بداية أزمة كورونا تم عمل خطة بدأت بمستشفى النجيلة للحجر الصحي، مشيرة إلى أن بعد زيادة أعداد المصابين؛ افتتحت مستشفى «أبو خليفة» ثم «العجمي» و«إسنا».

وأضافت في مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء أمس الثلاثاء، أن الدولة لديها خطة تدريجية، متابعة: «لا نريد فتح كل المستشفيات في نفس الوقت، لأننا محتاجين أن تكون الأطقم الطبية والحالات المصابة مركزة في مكان واحد، حتى يكون التعامل معاها أسهل».

وعبرت عن استياءها عن ما وصفته بـ«المبالغة الإعلامية» بخصوص الإجراءات التي تتم بمحافظة الدقهلية، بعزل عدد من المواطنين المخالطين لحالات أصيبت بكورونا، مشيرة إلى أنه إجراء احترازي؛ تم في أكثر من مكان في مصر مسبقًا، دون حدوث هذا «الفزع الإعلامي»، على حد وصفها.

وأشادت بدور الأطقم الطبية المعنية، مضيفة أنهم يتنافسون للدخول لمواقع العمل، بروح معنوية جيدة، وأنها فخورة بهم وبعطاءهم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة.

