699 فرنسيا يدفعون غرامة مخالفة الحجر الصحي دون وجود عذر

- إدراج المخابز ضمن مبررات التصريح للخروج من المنزل في فرنسا بعد احتجاج المواطنين





في اليوم الثاني من تطبيق الحجر الصحي العام في فرنسا؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، دفع 699 فرنسيا غرامة مخالفة الحجر دون وجود عذر.

وذكرت إذاعة "فرانس بلو" أن نحو 700 فرنسي دفعوا الغرامات خلال اليوم الثاني للحجر الصحى العام، رغم عدم تسجيل أية حالات خلال اليوم الأول.

وارتفعت وفيات فيروس كورونا في فرنسا إلى 175 حالة وفاة، وتم نقل 2500 شخص إلى المستشفى بما في ذلك 699 حالة متأخرة في العناية المركزة، ووصلت حالات الإصابة إلى 7730 حالة، حسب تقرير جديد لوزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران.

ومنذ ظهر الثلاثاء ولمدة أسبوعين على الأقل، لم يعد مسموحًا بالتجمعات في الخارج أو مع الأصدقاء، ويجب أن يقتصر النقل على ما هو ضروري للغاية.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية تعبئة 100 ألف من عناصر الشرطة والدرك لمراقبة حظر التجول والحجر الصحي العام المفروض لمدة أسبوعين، وتغريم مخترقي الحظر بـ135 يورو للخروج غير المبرر من المنزل.

وأعلنت وزارة الداخلية ضرورة استخراج وثيقة تبرير الخروج من المنزل وحددته بخمسة أغراض، ولكن بعد اعتراض الفرنسيين لعدم تضمن الوثيقة غرض الشراء الخبز، تم إدراجه والسماح بعمل المخابز طيلة أيام الأسبوع.

وتحدد هذه الوثيقة بشكل طوعي خمسة احتمالات لأسباب التحرك المسموح به داخل فرنسا. ومن بين الخيارات المطروحة "التنقل بين المنزل ومكان ممارسة النشاط المهني، إذا كان عمل لا يمكن القيام به عن بعد، أو رحلات مهنية لا يمكن تأجيلها، أو التحرك للقيام بالمشتريات الأساسية في المؤسسات المعتمدة على موقع الحكومة (Government.fr)، أو الخروج لأسباب صحية، أو عائلية قاهرة، أو لمساعدة الأشخاص المستضعفين أو رعاية الأطفال، أو تحركات قصيرة لأماكن قريبة من المنزل، تتعلق بالنشاط البدني الفردي للناس، باستثناء أي ممارسة رياضية جماعية.

يُذكر أن الموظفين المضطرين للخروج إلى العمل لابد أن يتضمن طلب تصريح الخروج توقيع من جهة العمل.