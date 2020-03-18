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بالفيديو.. ساحة ميدان تايمز فارغة بسبب «كورونا»

هديل هلال
نشر فى : الأربعاء 18 مارس 2020 - 6:32 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 مارس 2020 - 6:34 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد ساحة «تايمز سكوير» بنيويورك فارغة؛ بعد القيود التي فرضها حاكم نيويورك، أندرو كومو، على الحياة العامة وسط أزمة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

وفرض حاكم المدينة مجموعة من القيود تمثلت في إغلاق المطاعم والمسارح والكازينوهات، اعتبارًا من يوم الاثنين في مدينة نيويورك، في حين تم حظر التجمعات لأكثر من 50 شخصًا.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 8 آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 206 ألف إصابة.

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