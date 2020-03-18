

تفقدت لجنة من قيادات مركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة، حقول القمح الخاصة بالمزارعين والحقول الإرشادية؛ تنفيدا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وبالتنسيق مع محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.



وزارت اللجنة، أيضا حقول إكثار التقاوي بمحافظتي القليوبية والدقهلية؛ لمتابعة الموقف بعد موجة الطقس الأخيرة والمتابعة الميدانية للآثار الناتجة عنها، إضافة إلى متابعة موقف الأمراض والتنبيه بصرف الماء الزائد والرش بمبيدات الأصداء في حالة الإصابة.



وأكد أعضاء اللجنة أن الحالة العامة للمحصول جيدة ومبشرة.