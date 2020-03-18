نجوم كرة قدم عرب يتبارون لمواجهة فيروس كورونا

منذ أن تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، والذي تسبب في وفاة ثمانية آلاف شخص وإصابة اكثر من 200 ألف فرد في جميع أنحاء العالم، تواصلت حملات التبرع والتضامن لمساعدة الأفراد من المتضررين من الفيروس.

وتبارى لاعبو كرة القدم في العالم في تقديم مساعدات مالية لتجاوز هذا الاختبار الصعب الذي تواجهه البشرية حاليا، غير أن نجوم الساحرة المستديرة في الوطن العربي لم يكونوا بمنأى عن هذا الحدث، بعدما أعلن أكثر من نجم مد يد المساعدة لمكافحة الفيروس.

وقدم المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المعار لفريق الاتفاق السعودي مبادرة خاصة، لمساعدة الأهالي على البقاء في منازلهم وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا.

وكتب أزارو عبر حسابه الشخصي على موقع (انستجرام): "لأن أحسن تضامن هو أن تساعد بالبقاء في المنزل أعلن تخصيص مبلغ مالي لأربع عائلات لا معيل لها ولا يمكن أن توفر قوت يومها إلا بالخروج للبحث عن عمل .. أرجو من المشاهير والفنانيين مساعدة العائلات في ظرفية صعبة والله لا يضيع أجر من أحسن عملا".

وأعلن المغربى حميد أحداد مهاجم الزمالك المعار للرجاء البيضاوي المغربى تنازله عن جزء من راتبه للعائلات التى تأثرت بقرار إغلاق المحلات خوفا من تفشى فيروس كورونا.

وكتب أحداد عبر حسابه الرسمى على موقع (فيسبوك) "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد إغلاق عدد كبير من المحلات سوف يتوقف الدخل عند العديد من العائلات فلذلك سأخصص جزءا من راتبى للعائلات لا يمكن أن توفر قوت يومها إلا بالخروج بحثا عن العمل".

أضاف أحداد "أرجو من المشاهير مساعدة العائلات فى ظرفية صعبة والله لا يضيع أجر من أحسن عملا".

وسار المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي على نهج أزارو وأحداد، حيث تبرع برعاية ألف أسرة مغربية لمساعدتهم على الصمود في ظل الإجراءات المتبعة للتصدي لانتشار الفيروس.

وبعث حمدالله رسالة لأبناء الشعب المغربي، حيث طالبهم باتخاذ الحيطة والحذر في ظل الأوقات الحالية الصعبة التي يمر بها العالم حاليا.

من جانبه، كتب أشرف بنشرقي لاعب الزمالك عبر حسابه بموقع (انستجرام) "لنتحد ضد كورونا، أخواني واخواتي المغاربة في ظل هذا الوضع الجدي والخطير الذي يصيب العالم كنا ولانزال نفتخر ونعتز بمغربيتنا ونحب مغربنا وشعبنا وملكنا حفظه الله".

وأضاف: "كمغربي حر أناشد جميع المشاهير المغاربة والشخصيات العامة والطبقة الميسورة وكل فعاليات المجتمع بالالتحام حول بلدنا والمشاركة في التوعية الشاملة للوقاية من فيروس كورنا وكذا المساعدة الطوعية والمادية للطبقة المحتاجة".

وتابع " كمغربي شخصيا اتكفل من اليوم بعدد لا بأس به من العائلات المحتاجة.. كلنا حول مغربنا.. كلنا ضد كورونا".

وشارك التونسى فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلى فى دعم بلاده لمواجهة فيروس كورونا الخطير، حيث كتب الاتحاد التونسي لكرة القدم على حسابه بموقع (تويتر) "لاعبو كرة القدم في الخط الامامي لمعاضدة مجهودات الدولة في التصدي لوباء كورونا.. فخر الدين بن يوسف أول المبادرين".

من جانبه، قرر عماد محمد نجم المنتخب العراقي السابق ومدرب الناشئين الحالي وضع فندقه الخاص تحت تصرف السلطات لاستخدامه في مكافحة فيروس كورونا المنتشر في البلاد.

وقال محمد عبر حساباته الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، إنه وضع فندق "العمدة" في كربلاء تحت تصرف خلية الازمة المعنية بمواجهة فيروس كورونا.

لم يكتف النجم العراقي السابق بذلك، حيث قرر تشكيل خلية أزمة لمساعدة المحتاجين، وكتب على حسابه بموقع (فيسبوك) "من باب شعورنا بالمسؤولية وحرصا منا على تقديم المساعدة في ظل الظروف التي يمر بها البلد قررنا تشكيل خلية ازمة من أجل إعانة العوائل المتعففه والمحتاجة في محافظة كربلاء توفير ما تحتاج من المواد الغذائية".

وبحسب موقع كورونا ميتر ، بالغ عدد الاصابات بكورونا في العالم 215الف و506والوفيات 8889.