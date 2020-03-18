 ألمانيا توسع قيود الدخول إلى أراضيها لتشمل الرحلات الجوية والبحرية - بوابة الشروق
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ألمانيا توسع قيود الدخول إلى أراضيها لتشمل الرحلات الجوية والبحرية

برلين - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:04 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:04 م

وسعت ألمانيا نطاق قيود الدخول إلى أراضيها، وهي القيود السارية برا بالفعل على حدودها مع خمس دول مجاورة، ليشمل الرحلات الجوية والبحرية أيضا من عدة دول.

وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية مساء اليوم الأربعاء أنه لن يسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي مستقبلا بدخول ألمانيا قادمين على متن رحلات جوية أو بحرية من النمسا وسويسرا ولوكسمبورج والدنمارك (وهي دول مجاورة لألمانيا) بالإضافة إلى إسبانيا وإيطاليا.

وأضافت الوزارة أنه سيتم السماح لمواطني الاتحاد الأوروبي بالهبوط في أحد المطارات الألمانية إذا كانوا سيواصلون السفر من هناك إلى أوطانهم.


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