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أعلنت اللجنة العليا القطرية لتنظيم كأس العالم 2022، أن 9 عمال آخرين يعملون بمشروعات بناء ملاعب كأس العالم توفوا خلال العام المنصرم.

وبحسب الجارديان في الأرقام الأخيرة ارتفع عدد وفيات عمال ملاعب قطر لـ34 عاملًا خلال 6 سنوات.

وقالت اللجنة في تقريرها إن 31 من إجمالي العمال المتوفين، أدركهم الموت خارج العمل، موضحة أنهم توفوا بغير إصابات العمل، وتلك الوفيات ناجمة عن مشاكل بالقلب، والتنفس سببها سوء الأحوال الجوية، كما ذكرت العديد من المنظمات الحقوقية.

وقالت اللجنة إن 4 من العمال الذين توفوا العام المنصرم، كان بسبب أمراض، و3 بسبب حوادث حافلات النقل التابعة للشركة التي يعملون بها.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وصف وفاة العامل بغير المتعلقة بالعمل كما قالت اللجنة القطرية فإن حكومة البلاد لا تعطي أسرة العامل المتوفى أي نوع من التعويض المالي.

وأشارت الجارديان في تقرير سابق لها، إلى أن الطب الشرعي القطري يتهاون بإجراءات تشريح موتى عمال الملاعب ما يتيح التلاعب بسبب الوفاة المذكور؛ كي لا تحصل أسرة العامل على تعويض مالي.

وتضيف الجارديان إن تلك الأمراض المذكور إنها سبب بوفاة العمال سببها الحر والظروف القاسية التى يعمل بها أولئك العمال ويقيمون فيها أيضًا.

وأما عن العمال الذين تتلقي أسرهم تعويضات عن وفاتهم فإن التعويضات تكون ضئيلة.

وتقول نيرمالا باكرين، أرملة العامل النيبالي روب شاندرا رومبا 24 عامًا، الذي توفي خلال نومه يونيو الماضي، إن شركة الوادى التى تعمل بها زوجها أعطتها 7000 ريال قطري كتعويض ورفضت منح الأسرة شيء آخر.

وأضافت أن حياة الأسرة انقلبت رأسًا على عقب بعد فقدان معيلها الوحيد، مضيفة: "حياة زوجي أغلى من أن تقدر بـ7000 ريال".

وأقرت اللجنة بوجود خروقات للقانون القطري نفسه من قبل الشركات التي يعمل بها العمال بالملاعب القطرية بما يتعلق بأنظمة جلب العاملين وأنظمة الرواتب.

وبحسب اللجنة يوجد بعض عمال الملاعب يتقاضون أقل من 34 جنيه إسترليني شهريًا.

ويذكر أن 20 ألف عامل يعملون ببناء ملاعب كأس العالم 2022 فى قطر ويتابع العالم بشكل مستمر أوضاع عملهم فى قطر لضمان أن لا يتم إجراء حدث هام مثل هذا على جثث ضحايا مظلومين.