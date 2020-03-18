يبدو أن قنبلة المهاجرين فى إيطاليا على وشك الانفجار، حيث تحدثت تقارير صحفية عن اكتشاف حالات مصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيدــ19) فى مراكز لاستقبال المهاجرين فى إيطاليا، مما يشكل أزمة حقيقية فى هذه المراكز.

ففى مدينة ميلانو الإيطالية (شمال)، تم الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مركز استقبال للمهاجرين على طريق فانتولى بمنطقة ميتشيناتى.

ولكن الشاب الأجنبى المصاب، لحسن حظه، لم يكن بحاجة إلى دخول المستشفى، فيما جرى على الفور تعقيم المكان ووضع رفقاء الشاب فى الحجر الصحى. ويستوعب مركز فانتولى حوالى 160 فردا، ومن المقرر أن ينتقل جزء منهم إلى مبنى قريب، وفقا لما نقلته وكالة «نوفا» الإيطالية.

كما تم توثيق حالة إصابة أخرى فى مركز الاستقبال الاستثنائى (كاس) التابع لبلدية كامبارادا (شمال شرق ميلانو) فى مقاطعة مونزا وبيريانزا، فيما تم إدخال المهاجر المستشفى ووضع 12 شخصًا فى الحجر الصحى نتيجة لذلك. ويستوعب مركز (كاس) نحو 120 شخصًا.

لكن مراكز الاستقبال المختلفة المنتشرة فى جميع أنحاء إيطاليا غير قادرة على الإطلاق على التعامل مع حالة الطوارئ الصحية نتيجة فيروس كورونا. وقبل أيام دق الأجانب أنفسهم ناقوس الخطر.

بدورها، وصفت رابطة منسقى الهجرة فى مدينة بولونيا (شمال) الحالة بالمخيفة. وكتب المتحدثون باسم طالبى اللجوء فى رسالة: «العمل يتم فردا بجانب الآخر ليلا ونهارا فى إنتربورتو، حيث تضاعف العمل فى بعض المحلات من أجل مواكبة الطلب الهائل على السلع بسبب الذعر من الفيروس».

وأضافت الرابطة: «عندما نضطر للراحة نعود إلى ازدحام مراكز الاستقبال.. وفى شارع ماتى، نعيش أكثر من 200 شخص وننام فى صالات نوم مشتركة تضم 5 أشخاص أو أكثر، وغالبًا ما يكون 10 أشخاص أيضًا مع أسرة قريبة من بعضها البعض وواحد فوق الآخر»، موضحة أن «الغرف لا تحتوى على نوافذ لتجديد الهواء».

وتابعت الرابطة: «الوضع لا يختلف كثيرا فى مراكز المدن الأخرى مثل زاكاريلى و فيلا ألدينى».

كما أن الوضع فى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية يشكل أزمة مع توافد المهاجرين، وفى حال دخول أشخاص آخرين فى الساعات القادمة، سيصل الأمر إلى حد الانهيار، يأتى هذا بالتزامن مع تحذيرات من اليمين واليسار وحتى من المهاجرين أنفسهم فى هذا الشأن.