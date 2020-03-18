تمديد إيقاف النشاط الكروي في النمسا حتى مايو المقبل

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تقرر تمديد إيقاف النشاط الكروي في النمسا حتى أوائل مايو القادم بهدف إكمال الموسم في يونيو المقبل، وذلك عقب تأجيل إقامة بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) للعام القادم.

وأعلنت رابطة الدوري النمساوي لكرة القدم أن الـ12 فريقا المشاركين في البطولة، اتفقوا على هذا القرار عقب اجتماع جرى عبر دوائر تليفزيونية مغلقة (فيديو كونفرانس) اليوم الأربعاء.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من قرار الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بإرجاء بطولة (يورو 2020) لمدة عام، لمنح الفرصة أمام الدوريات المحلية لاستئناف نشاطها وسط انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وتم تعليق النشاط الكروي في النمسا الأسبوع الماضي لمدة أسبوعين في البداية، فيما أصدرت الحكومة قيودا واسعة النطاق في البلاد لاحتواء انتشار فيروس (كوفيد – 19).

ويعني استئناف النشاط في الدوري النمساوي في مايو القادم أن المراحل المتبقية في البطولة يمكن أن تكتمل بحلول حزيران/يونيو القادم.

ويتصدر لاسك لينز ترتيب المسابقة، حيث يتفوق بفارق ثلاث نقاط على أقرب ملاحقيه سالزبورج.