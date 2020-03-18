ينطلق الأطفال من مختلف الأعمار، فى صباح مشمس، لجلب ألواح التزلج المرصوصة بعناية بجانب بقرة بنية كبيرة ليسارعوا باجتياز بئر ماء، ولينطلقوا داخل حديقة التزلج المتداخلة مع حقول القمح الشقراء وليمارسوا الحركات البهلوانية، وذلك قبل أن يدق جرس المدرسة، فتسحب الألواح من الأطفال ويتم إدخالهم فناء المدرسة ليتضح الهدف الرئيس من افتتاح الحديقة الترفيهية.

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، فإنه تم بناء حديقة قلعة جانوار للتزلج فى قرية ل150 منزلا فى ولاية مادهايابراديش المعروفة بمعدلات الفقر، بهدف مكافحة ظاهرة امتناع الأطفال عن الذهاب إلى المدرسة.

وتم افتتاح الحديقة يناير الماضى، برعاية "مبادرون للتغيير فى الريف"، وهى منظمة ألمانية تعمل على تنمية المجتمعات الفقيرة.

يقول أولرايك راين هارت مدير المنظمة، إنه وضع للحديقة قانونين أساسيين، هما أن لا تزلج دون ذهاب للمدرسة، والقانون الثانى أن تصبح الفتيات قبل الأولاد بكل شيء، وكانت النتيجة هو ارتفاع معدلات الحضور إلى المدارس، وانخفاض التمييز ضد الفتيات.

وبحسب الإحصائية السنوية لعام 2018، فإن نسب الحضور بالمدارس الريفية فى الهند لا تتعد 57% للمرحلة الابتدائية، وتقل النسبة ل53% فى الصفين الخامس والسادس، وكل ذلك فى أوقات الزيارات الحكومية الرقابية ما يعنى أن معدل الحضور الحقيقى أقل من ذلك.

وفى قرية جانوار يتقاض معظم أولياء الأمور، دخلا شهريا أقل من 27 جنيها إسترلينيا، ومعظمهم لا يحمل شهادات تعليمية، ولذلك لا يقومون بأى خطوة لتشجيع الأبناء أو الضغط عليهم لحضور المدرسة.

يحكي أرون كومار صاحب الـ18 عاما، أنه أثناء المرحلة الابتدائية كان عمر والدته نحو 17 عاما لذلك لم تكن تمارس أى ضغط عليه، فلم يكن يذهب للمدرسة، ليمضى الوقت بدلا من ذلك فى اللعب بين حقول القرية.

وتقول آشا جونت صاحبة ال20 عاما، والمشرفة على مبادرة "متزلجين بلا حذاء"، وهى الممثلة للمنظمة الألمانية بالقرية، إن الحديقة الجديدة ساهمت في رفع الحضور بالمدرسة الابتدائية للقرية من 25 تلميذا إلى 50 تلميذا، بينما سجل 80 تلميذا جديدا أسماءهم بالمدرسة.

وبجانب مهمتها الإدارية للحديقة تعطي آشا، دروس رياضيات إضافية للتلاميذ خارج المدرسة، إذ تستخدم الأحجار لعمل تطبيق عملي لدروس الجمع والطرح.

وتذهب آشا بانتظام للعاصمة نيو ديلهى، لتلقى كورسات تدريس تابعة للمنظمة لتأهيلها لتصبح معلمة بدوام كامل بالمدرسة التى يفتقر معلموها لامتلاك المعايير التعليمية المهمة والتى توفرها المنظمة لمتدربيها من أجل تطوير المجتمع.

وتقول آشا، إنه بغير اكتشافها لمهارتها فى التزلج، لأصبحت ربة منزل عادية حينما خطط لها أبويها الزواج، ولكنها رفضت وأصرت على ممارسة التزلج وسط معارضة ورفض من والديها ومجتمعها، وكان ذلك حتى نالت ميداليات متنوعة فى الرياضة وأصبحت بطلة لشاشات التلفاز حينها اقتنع والديها بها ويدعمانها دائما باستمرار.

ويقول راين هارت، إن بعض المشاكل أعاقت فى البداية تنفيذ المشروع أبرزها رفض اتباع عائلة ياداف، الذين رفضوا الفكرة، التى ستساوى بين أبنائهم فى اللعب مع أبناء قبيلة أديفاسى الأكثر فقرا والأقل اجتماعيا.

وأدى خلاف على ملكية الأرض، لتغيير مقر الحديقة مرة، قبل أن تنجح الفكرة.

ومن المشاكل القليلة التى تسببت بها الحديقة، هى أن شكلت فرقا بين الأطفال، لأن بعضهم خاصة الفتيات، رفض آبائهن أن يحضرن للمدرسة والحديقة فنشأ الفرق بين الأطفال.

ويوضح راينهارت أن الفكرة لاقت انتشارا حول مختلف الولايات الهندية إذ قامت بعض المدارس بولايتى بانجلور وأوديشا باستشارة راين فى بناء حدائق تزلج أخرى لديهم.

ومع غروب الشمس ومغادرة الأطفال لقلعة جانوار تبقى آشا فى مزاج سعيد بينما تقول "لا معنى للحياة إذا لم تسعى فيها نحو هدفك فعليك فعل ما تريد أى ما كان اعتراض من حولك فقط عليك الإصرار عليه" وبينما تكمل كلمتها تدفع لوح تزلجها نحو الأمام.