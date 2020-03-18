الأردن ينفي فرض حظر التجول على المواطنين بسبب كورونا

أكدت الحكومة الأردنية أنها لم تفرض حالة من حظر التجول على المواطنين والمقيمين في المملكة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مساء الثلاثاء، أكّدت الحكومة الأردنية على المواطنين عدم مغادرة منازلهم إلّا للضرورة القصوى، بهدف حمايتهم وضمان سلامتهم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا المستجدّ؛ وأنه بإمكان المواطنين الخروج لقضاء حاجاتهم الضروريّة كشراء المواد التموينية والدوائية وغيرها، والذهاب إلى أعمالهم، لمن تتطلّب طبيعة عملهم التواجد فيها.