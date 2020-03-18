بابا الفاتيكان: البقاء الاضطراري في المنزل بسبب الكورونا هو فرصة لإعادة استكشاف الحياة الأسرية

قال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، في مقابلة صحفية اليوم الأربعاء، إنه يتعين على الأشخاص أن يستغلوا أيام البقاء القسري في المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في إعادة التواصل مع أسرهم.

وفي مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا، أعرب البابا -83 عاما- عن أسفه لأن "العائلات غالبا ما تتناول الطعام معا في صمت كبير"، حيث يشاهد الآباء التليفزيون ويلهو الأبناء بهواتفهم المحمولة.

وأشار البابا فرنسيس إلى أن أفراد الأسرة يكونون "مثل الرهبان، كلهم معزولون عن بعضهم البعض"، في حين أن "الاستماع إلى بعضهم البعض مهم لأنه بهذه الطريقة يمكننا فهم احتياجات وجهود ورغبات الآخر".

وحث البابا الأفراد على "فهم أنه في الأشياء الصغيرة يكمن كنزنا"، قائلا إن "إيماءات الحنان والمودة والرحمة هي الحد الأدنى، وهي تميل إلى الضياع في دوامة الحياة اليومية".

يشار إلى أنه في ظل تفشي فيروس الكورونا، لم تعد الفعاليات البابوية الاعتيادية مثل صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد والمقابلة البابوية العامة يوم الأربعاء مفتوحة للجمهور في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، وبدلا من ذلك يتم بثها عبر الإنترنت.