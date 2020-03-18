وفاة أول كلب فى الصين بسبب كورونا

أعلنت السلطات الصينية وفاة الكلب «بوميرانيان» البالغ من العمر 17 عاما، بعدما أصيب بفيروس كورونا الشهر الماضى، وتم عزله فى منشأة حكومية، ولكنه عاد إلى منزله خلال عطلة نهاية الأسبوع، حسبما ذكرت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية.

وقال متحدث باسم إدارة الزراعة وصيد الأسماك والمحافظة فى هونج كونج: «علمت الإدارة من مالك الكلب أنه توفى منذ يومين»، وأجريت اختبارات للكلب فى خمسة تحليلات أنفية وشفوية خلال الشهر الماضى، وكانت النتيجة إيجابية بنسبة بسيطة، وبعد ذلك، فى اختبارين تم إجراؤهما له يومى 12 و13 مارس، أكدا أن النتائج سلبية وأن وجوده فى المنزل لا ضير منه، ولذلك سمحت السلطات له بالعودة إلى المنزل، ولكنه لقى حتفه بعد وقت ليس بالكثير، إلا أن صاحبه رفض تشريح جثمانه.

وكانت مالكة الكلب البالغة من العمر 60 عاما التى تدعى إيفون تشاو هاو يى، أصيبت بالفيروس فى نهاية فبراير ودخلت المستشفى، إلا أنها تعافت وعادت إلى المنزل فى 8 مارس، والجدير بالذكر أن أكدت AFCD سابقا أن التركيب الجينى للفيروس الموجود فى السيدة تشاو والكلب متشابهان للغاية.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت: إن هذا الكلب هو الحالة الوحيدة المصابة فى هونج كونج حتى الآن إلا أنه لا يوجد دليل على أن الحيوانات الأليفة يمكنها أن تنقل الفيروس.

ومع ذلك، فقد تم عزل عدد من الكلاب الأخرى فى وقت سابق من هذا الشهر من قبل السلطات فى هونج كونج، وقام ملاك الحيوانات الأليفة فى الصين بوضع أقنعة على وجوه حيواناتهم، كما أكدت السلطات أنها ستواصل مراقبة الكلاب المحتمل إصابتها وإعادتها إلى صاحبها عندما تتأكد من سلبية النتائج.