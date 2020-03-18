مطار بيروت يغلق أجواءه أمام الملاحة البحرية اعتبارا من منتصف الليل

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، مساء اليوم الأربعاء، بإغلاق مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت أجواءه أمام حركة الملاحة الجوية؛ عند الثانية عشرة من منتصف هذه الليلة.

وأوضحت الوكالة أن الإغلاق تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء اللبناني الأخيرة؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، بعد إعلان التعبئة الصحية العامة في لبنان، باستثناء طائرات: الشحن، والعسكرية، والإسعاف، وطائرات الهليكوبتر الخاصة للعاملين لدى الشركات المرتبطة بعمليات الحفر في البلوك رقم (4).

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 8 آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 206 ألف إصابة.