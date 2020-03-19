العفو الدولية: نرحب بإطلاق إيران سراح المعتقلين ولكن المئات لا يزالون بالسجون

أعربت منظمة العفو الدولية عن ترحيبها بإطلاق إيران سراح مئات المعتقلين السياسيين، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هناك المئات لا يزالون يقبعون في سجون النظام الإيراني.

جاء ذلك في بيان للمنظمة، ومقرها لندن، تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، ردا على إعلان السلطات الإيرانية بأنه سيتم العفو عن السجناء المدانين بارتكاب جرائم "أمنية" عقوبتها السجن لمدة خمس سنوات أو أقل، وأنه لن يتم إعادة الذين أطلق سراحهم في الأسابيع الأخيرة إلى السجن.

وقال فيليب لوثر المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "إن منظمة العفو ترحب بإطلاق سراح أي شخص احتجز كسجين رأي، على الرغم من أنه ما كان يجب أن يكونوا في السجون من الأساس".

وأضاف: "أنه من المشين أن يبقى العديد من سجناء الرأي في السجون ظلما - بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والعديد من المعتقلين الآخرين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية في نوفمبر 2019 ويناير هذا العام".

وتابع: "تدعو منظمة العفو الدولية مرة أخرى السلطات الإيرانية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي".

كان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية قد أعلن أمس الثلاثاء أنه تم منح إجازة مؤقتة لنحو 85 ألف سجين، بينهم سجناء أمنيين، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وبحسب آخر البيانات الصادرة بلغ عدد الوفيات الناجمة عن كورونا في إيران 988 بينما يتجاوز عدد المصابين 16الف.