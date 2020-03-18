 الحكومة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا والعدد الإجمالي 44 - بوابة الشروق
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الحكومة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا والعدد الإجمالي 44

علم فلسطين
علم فلسطين
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:37 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:37 م

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم اليوم الأربعاء، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين يبلغ 44 إصابة.

وأضاف ملحم - خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الإصابات الجديدة التي ظهرت أمس في "بيت ساحور" كانت نتيجة عدم الالتزام بالحجر الصحي في المنازل، مطالبا بالتعامل مع الموضوع بجدية ومسؤولية، مشيرا إلى أن 402 عينة ظهرت نتيجتها سلبية.

وأكد ملحم أن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ إجراءات من شأنها حماية الشعب الفلسطيني، وتنفيذ تدابير استباقية لتقليص مساحة الوباء في فلسطين، لافتا إلى أن أجهزة الأمن والقضاء ستغلظ من العقوبات لمن لا يلتزم بإجراءات الحجر الصحي.

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