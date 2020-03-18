«التصديري للغزل»: 45 مليون دولار قيمة صادرات المفروشات المنزلية خلال يناير الماضي

أعلن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، ارتفاع قيمة صادرات مصر من المفروشات المنزلية يناير الماضي لتسجل 45 مليون دولار مقابل 42 مليون دولار خلال الشهر ذاته عام 2019 بزيادة 9%.

وأوضح المجلس - في التقرير الشهري الصادر عنه اليوم الأربعاء - تراجع صادرات المفروشات خلال العام الماضي لتبلغ 500 مليون دولار مقابل 534 مليون دولار خلال 2018 بانخفاض 6%، فيما بلغ إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة من (2010 - 2019) نحو 6.074 مليار دولار.

وأشار إلى ارتفاع صادرات المفروشات المنزلية خلال يناير الماضي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 37% لتبلغ 17 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار، بينما تراجعت من أوروبا بنسبة 10% لتبلغ 17 مليون دولار مقابل 19 مليون دولار خلال يناير 2019 لتستحوذ على 37.8% من إجمالي قيمة الصادرات.

ولفت إلى زيادة قيمة صادرات المفروشات إلى الدول العربية بنسبة 24% خلال يناير الماضي لتبلغ 7 ملايين دولار مقابل 5 ملايين دولار خلال الشهر ذاته عام 2019، بينما تراجعت من الدول الأفريقية بنسبة 11% لتبلغ 463 ألف دولار مقابل مليون دولار، ومن باقي دول العالم بنسبة 6% لتبلغ 4.1 مليون دولار مقابل 4.4 مليون دولار.

وأضاف أن هناك 10 دول استحوذت على 79.4% من صادرات المفروشات المنزلية المصرية بقيمة 35.7 مليون دولار خلال يناير الماضي على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية مستحوذة على 37.8% من إجمالي قيمتها، تليها ألمانيا الاتحادية بقيمة 3 ملايين دولار مقابل 4 ملايين دولار خلال يناير 2019 بتراجع 34%.

ونوه بأن صادرات المفروشات المنزلية إلى إيطاليا خلال يناير الماضي ارتفعت بنسبة 32% لتبلغ 3 ملايين دولار مقابل مليوني دولار خلال يناير 2019، ولهولندا بنسبة 13% لتبلغ مليوني دولار مقابل 1.8 مليون دولار، وللجزائر بنسبة 41% لتبلغ 1.4 مليون دولار مقابل مليون دولار، ولكندا بنسبة 1.42 مليون دولار مقابل 1.39 مليون دولار.

وذكر أن صادرات مصر من المفروشات المنزلية إلى إسبانيا تراجعت نحو 2 مليون دولار مقابل 3 ملايين دولار، ولبريطانيا لنحو 2 مليون دولار في مقابل 3 ملايين دولار، كما ارتفعت صادرات مصر من السجاد وأغطية الأرضيات المصنعة أليًا ليبلغ نحو 26 مليون دولار خلال يناير الماضي في مقابل 22 مليون دولار خلال يناير 2019 بزيادة 20%.

وأوضح تراجع صادرات الوباريات 9% لتسجل 7 ملايين دولار مقابل 8 ملايين دولار، كما انخفضت صادرات بياضات الأسرة والموائد 9% لتبلغ نحو 6 ملايين دولار مقابل 8 ملايين، وانخفضت صادرات التند والخيام والأشرعة وأكياس التعبئة بنحو 45% لتبلغ 200 ألف دولار مقابل 300 ألف دولار، كما سجلت صادرات الستائر تراجعًا بنحو 19% لتبلغ 2 مليون دولار مقابل 3 ملايين دولار.

وأشار المجلس إلى ارتفاع صادرات السجاد وأغطية الأرضيات اليدوية لنحو 4 ملايين دولار خلال يناير الماضي مقابل 2 مليون دولار خلال يناير 2019 بزيادة 89%، ومفروشات أخرى لنحو 125 ألف دولار مقابل 41 ألف دولار، بينما تراجعت من البطاطين لنحو 567 ألف دولار مقابل 901 ألف دولار بتراجع 37%.