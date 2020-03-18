تشيلسي يخصص فندقه لخدمة الأطباء ومحاربي كورونا في لندن

قررت إدارة تشيلسي الإنجليزي تخصيص فندق الميلينيوم المتواجد في ملعب ستامفورد بريدج الخاص بالنادي من أجل خدمة أخصائيين الصحة، الذين يعملون بلا في التصدّي لفيروس كورونا المستجد.

وأصدر تشيلسي بيانًا رسميًا جاء فيه :"ينضم نادي تشيلسي إلى الاستجابة الطبية لتفشي الفيروس التاجي في لندن، وذلك بإتاحة فندق ميلينيوم في ستامفورد بريدج لموظفيين الصحة".

وأضاف البيان :"جاءت المبادرة من مالك النادي رومان أبراموفيتش، وبعد الاتصال مع رئيس منظمة الصحة، بروس باك، وتقرر أن أفضل طريقة يمكن أن يساعد بها تشيلسي المنظمة هي توفير سكن لموظفيها، وسيغطي أبراموفيتش تكاليف توفير السكن".

وأكمل البيان :"سيعمل العديد من الطاقم الطبي لفترات طويلة وقد لا يتمكنون من السفر إلى منازلهم أو قد يضطرون إلى القيام بزيارات طويلة، وتساعد أماكن الإقامة المحلية في الحفاظ على صحة ورفاهية هؤلاء الموظفين المهمين في هذا الوقت الحرج".

وتابع بيان تشيلسي :"سيكون هذا لمدة شهرين، ثم يعاد النظر فيه في ضوء الظروف في ذلك الوقت، سيكون موظفو المنظمة هم الذين يعملون في المستشفيات في منطقة شمال غرب لندن، ولكن قد يمتد ذلك إلى المستشفيات في المناطق الأخرى، وسيعتمد عدد الغرف المستخدمة على الطلب ولكن من المحتمل أن يتم تسليم جميع الغرف في فندق ميلينيوم لهذا الغرض، ولن يستخدم الفندق أي موظف يظهر عليه أعراض كورونا".