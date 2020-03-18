أعلنت وزارة الصحة في جامبيا تسجيل أول إصابة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد إعلان الحكومة اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل احتواء انتشار الوباء.

وقال وزير الصحة أحمدو لامين ساماته - في بيان بثه التلفزيون المحلي، حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الأربعاء -: "إن السلطات سجلت إصابة سيدة في سن الشباب بالفيروس وقادمة من المملكة المتحدة.

وأضاف: "المصابة قامت بعزل نفسها عند شعورها بارتفاع درجة حرارتها قبل أن يتم أخذ عينة منها ويثبت إيجابية إصابتها بالفيروس"، مؤكدًا أنه سيتم العثور على جميع الركاب الذين كانوا متواجدين على الرحلة ذاتها أو المخالطين بها ليتم عزلهم.

ومن المقرر وضع كافة الركاب القادمين إلى البلاد من الدول المتضررة من الوباء في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

وكان رئيس جامبيا "أداما بارو" قد أعلن، في وقت سابق، فرض حظر على التجمعات العامة وإغلاق المدارس لمدة 3 أسابيع اعتبارًا من اليوم.