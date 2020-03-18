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ارتفاع وفيات «كورونا» في إيطاليا إلى 2978 حالة

فيروس كورونا
فيروس كورونا
مروة محمد:
نشر فى : الأربعاء 18 مارس 2020 - 9:22 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 مارس 2020 - 9:22 م

أعلن مدير إدارة الحماية المدنية في إيطاليا أنجيلو بوريللي ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في إيطاليا إلى 2978 حالة، وذلك بمعدل 475 حالة وفاة أكثر من أمس.

وقال بوريلي، في نشرتة اليومية: "بلغ إجمالي المصابين 28.710 حالة، فيما تم شفاء 4025 حالة"، وفقا لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.

من جهته، قال زعيم المعارضة الإيطالية ماتيو سالفيني إن جميع نواب حزب الرابطة اليميني الذي يترأسه سيتبرعون بجزء من رواتبهم البرلمانية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف سالفيني، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "إنها لفتة بسيطة من قبيل الواجب".

وحزب الرابطة لديه 60 مقعدا في مجلس الشيوخ الإيطالي و125 مقعدا في مجلس النواب، فضلا عن 29 مقعدا في البرلمان الأوروبي.

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