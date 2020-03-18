ولي العهد السعودي يبحث مع المستشارة الألمانية تطورات كورونا

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى خلال الاتصال بحث سبل توحيد الجهود لمكافحة انتشار وباء كورونا.

كما جرى خلال الاتصال، استعراض الترتيبات للقمة الاستثنائية الافتراضية التي دعت إليها المملكة قادة مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام للاتفاق على سياسات تخفف من آثار الإجراءات المرتبطة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن تفشي فيروس كورونا قد تسبب في توقف مصانع عن العمل وفرض قيود على شركات الطيران والفنادق والمطاعم ومراكز التسوق ووقف الانشطة الرياضية .

ووبلغ عدد المصابين بالفيروس 200 الف شخص والمتوفين 8250.