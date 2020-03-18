 ولي العهد السعودي يبحث مع المستشارة الألمانية تطورات كورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 18 مارس 2020 9:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

ولي العهد السعودي يبحث مع المستشارة الألمانية تطورات كورونا

محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 18 مارس 2020 - 9:37 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 مارس 2020 - 9:37 م

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى خلال الاتصال بحث سبل توحيد الجهود لمكافحة انتشار وباء كورونا.

كما جرى خلال الاتصال، استعراض الترتيبات للقمة الاستثنائية الافتراضية التي دعت إليها المملكة قادة مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام للاتفاق على سياسات تخفف من آثار الإجراءات المرتبطة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن تفشي فيروس كورونا قد تسبب في توقف مصانع عن العمل وفرض قيود على شركات الطيران والفنادق والمطاعم ومراكز التسوق ووقف الانشطة الرياضية .

ووبلغ عدد المصابين بالفيروس 200 الف شخص والمتوفين 8250.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك