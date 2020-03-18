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يتوقع المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم ارتفاع مخزون النفط الخام لدى الولايات المتحدة بمقدار 5ر3 مليون برميل إلى 455 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وقال جيني ماكجيليان مدير أبحاث السوق في شركة تراديشن إنيرجي إنه "في ظل ضعف الطلب بسبب فيروس كورونا، فإننا نتوقع رؤية تراجع الإنتاج وانخفاض كميات الإنتاج من المصافي".

وتراجع معدل استغلال الطاقات التشغيلية للمصافي الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بمقدار 2ر0 نقطة مئوية إلى 2ر86%. وتراجع مخزون البنزين بمقدار 8ر3 مليون برميل إلى 243 مليون برميل، في حين تراجع مخزون السولار (الديزل) بمقدار 5ر2 مليون برميل إلى 6ر125 مليون برميل.