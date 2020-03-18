 الصحة العالمية: هناك تجارب عالمية حاليا للوصول لعلاج فيروس كورونا المستجد - بوابة الشروق
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الصحة العالمية: هناك تجارب عالمية حاليا للوصول لعلاج فيروس كورونا المستجد

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:30 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:30 م

أكدت الدكتورة مها الرباط المبعوث الخاص لمدير منظمة الصحة العالمية ، أن هناك تجارب عالمية تجري حاليا للوصول للعلاجات المناسبة لفيروس كورونا وهناك مراحل يجب أن يمر بها انتاج اللقاح للاستخدام.

وقالت الرباط خلال المؤتمر الصحفي ، الذي عقدته منظمة الصحة العالمية اليوم ، أن هناك مبادرات مبشرة ولن يكون خلال شهر أو شهرين ولن يكون العلاج متوفر إلا خلال عام على الأقل.

وتابعت أن هناك رغبة في تحفيز المجتمعات على احتواء المرض من خلال الإجراءات السليمة.

وأوضحت الرباط: هناك مسئولية كاملة على كل فرد من خلال اتباع الإجراءات مع عدم الخوف.


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