أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار حملات تعقيم ورش الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء وجميع المنشآت الحكومية والمرافق، بالتنسيق مع مديرية الصحة ورؤساء المراكز والأحياء ضمن خطة المحافظة حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها، وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

حيث شهد 13 مركزا وحيا بالمحافظة أعمال تعقيم وتطهير جميع المنشآت الخدمية والتعليمية والمرافق المختلفة، والبدء بمراكز الغنايم ومركز أسيوط وساحل سليم والبداري والقوصية ومنفلوط وحي غرب وشرق والبداري، لتشمل المكاتب والطرقات ودورات المياه والمصاعد.

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة تعظيم دور المجتمع المدني مع أجهزة المحافظة في توفير مستلزمات الوقاية وتوفير السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة لدعم جهود المحافظة وأجهزتها التنفيذية في عمليات التعقيم بتوفير مستلزمات التطهير وكذا السلع الغذائية للمواطنين بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى استمرار تنظيم حملات الرقابة الدائمة على الصيدليات والأسواق وجميع محلات الأغذية لضبط الأسعار تخفيفًا للعبء عن المواطنين ومتابعة تعليق أنشطة المراكز التعليمية والحضانات والسناتر بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين.

كما أصدر المحافظ تعليماته المشددة لاستكمال أعمال تطهير وتعقيم المؤسسات والمنشآت التعليمية والحكومية والخاصة والدينية والأحياء والمراكز والمدن والمديريات وحصر احتياجات المستشفيات وإتمام كل الاستعدادات لمواجهة أي طارئ، والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة، بالإضافة إلى التنبيه على نشر الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على جميع الجهات.

وناشد كل المواطنين بضرورة الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بفيروس كورونا من مصادرها الرسمية المعتمدة ممثلة في وزارة الصحة أو المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وعدم نشر أي معلومات مغلوطة أو شائعات قد تضر بمصلحة الوطن وتؤثر على السلم العام في المجتمع.

وطالب المحافظ، المواطنين، بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طارئ، وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.

ولفت إلى أنه عند الشعور بأي أعرض كارتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض أخرى يشتبه في أن تكون عدوى، يتم الاتصال بأرقام 105 و15335، والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أي بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد، وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.